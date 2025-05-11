Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 3-4 etabı
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 32-30 yenerek, ligi 3'üncü sırada bitirdi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 32-30 yenerek, ligi 3'üncü sırada bitirdi.
Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan maçın ilk yarısı 18-18 eşitlikte tamamlandı.
İkinci yarıda daha iyi oynayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 32-30 galip ayrıldı.
Seride durumu 2-0'a getiren Bursa temsilcisi, ligi 3'üncü sırada tamamladı.
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