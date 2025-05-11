Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sertan U. (52) idaresindeki 16 BIS 370 plakalı motosiklet, Göl Yolu'nda Oktay A. (49) yönetimindeki 16 AZC 908 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, Sertan U. ve beraberindeki 14 yaşındaki oğlu A.E.U. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.