Bursa'da otomotiv alanında yetişen lisenin öğrencileri sektör temsilcileriyle buluştu

Bursa'da otomotiv sektörüne eleman yetiştiren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Milli Teknoloji Hamlesi" temasıyla "Otofest- Otomotiv Lisesi Kariyer ve Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen ve otomotiv sektörüne yön veren 38 firmanın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sektör temsilcileriyle öğrenciler bir araya geldi.

Öğrencilere sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurma, özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi simülasyonu ve seminer gibi birçok alanda gelişim fırsatı sunan etkinlikte, gençler iş ve staj başvurularında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bursa'nın mesleki eğitimde Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiğini belirtti.

Kentin mesleki eğitim alanında ürettiği projelerle model şehir olduğunu vurgulayan Alireisoğlu, "Bursa'da mesleki eğitim her yönüyle güçlü ve sağlam temellere dayalı bir yapıya sahiptir. Bu başarının temelinde öğretmenlerimizin, eğitim yöneticilerimizin ve okul müdürlerimizin heyecanı ve tutkusu yer almaktadır. Onların bu azmi, sanayiyle kurulan güçlü iş birlikleri sayesinde daha da anlam kazanıyor." ifadesini kullandı.