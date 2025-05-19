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        Bursa'nın tek buz pateni ve hokey salonu yılda yaklaşık 200 bin kişiye hizmet veriyor

        Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019'da yaptırılan Kestel Olimpik Buz Pateni ve Hokey Salonu'nda, ilgili branşlarda yetenekli sporcular keşfediliyor, halk günleri ve hobi kurslarıyla vatandaşlara hizmet sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:50
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        Bursa'nın tek buz pateni ve hokey salonu yılda yaklaşık 200 bin kişiye hizmet veriyor
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        Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019'da yaptırılan Kestel Olimpik Buz Pateni ve Hokey Salonu'nda, ilgili branşlarda yetenekli sporcular keşfediliyor, halk günleri ve hobi kurslarıyla vatandaşlara hizmet sunuluyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve tesiste olimpik standartlarda buz alanı ve ferdi sporlar için 2 adet antrenman odası bulunuyor.

        Türkiye'deki sayılı tesisler arasında yer alan salonda, eğitmenler tarafından buz hokeyi takım ve artistik buz pateni sporcuları yetiştiriliyor. Tesisten ayrıca halk günleri kapsamında buz pateni yapmak isteyen vatandaşlar da yararlanabiliyor.

        Buz hokeyi branşında altyapısız 2 takımı bünyesinde yer aldığı tesiste, artistik buz pateninde ise 30 sporcu bulunuyor. Türkiye'deki şampiyonalarda dereceler elde eden sporcuların yetiştiği tesiste milli takıma da bir sporcu gönderildi.

        Vatandaşlardan da ilgi gören tesis yılda yaklaşık 200 bin kişiye hizmet veriyor.

        - 5 bin ilkokul öğrencisine paten eğitimi verildi

        Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turan Yavuz, AA muhabirine, tesisin haftanın 7 günü 06.00 - 24.00 saatleri arasında hizmet verdiğini söyledi.

        Tesisin ulusal müsabakalara da ev sahipliği yaptığını belirten Yavuz, salonda öncelikli olarak sporcu çocuklara hizmet verdiklerini bunun yanı sıra yaş sınırlaması olmaksızın eğitim amaçlı hobi kursları ve halk günlerinde de vatandaşların faydalandığını vurguladı.

        Yavuz, hokey branşında 50 sporcu bulunduğunu belirterek, "Yıldız B kategorisinde Bursa'mızın ilk takımı 2023-2024 sezonunda Ankara'da ilimizi temsil etti ve 16 takım arasında ilk 7'ye girdi. Artistik buz pateninde ise 30 tane sporcumuz bulunuyor. Bu sporcularımızdan 7 tanesi Türkiye'de ilk üç dereceye girdi ve bir sporcumuzda milli takıma seçildi." dedi.

        İlçedeki ilkokul çağındaki çocuklar için ise "Paten bilmeyen kalmasın" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Yavuz, "Kestel ilçemizdeki 7 ilkokulumuzda 5 bin çocuğumuza paten eğitimi verip bunların içerisinden yetenekli olan çocuklarımızı seçip hem buz hokeyinde hem de artistik buz pateni sporcuları yetiştirdik ve ülkemizi inşallah ileride temsil edecekler." ifadesini kullandı.

        - e-Devlet üzerinden randevuyla girilebiliyor

        Yavuz, tesise girişlerin çevrimiçi olduğuna değinerek, "Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden GSB tesislerine girip randevusunu alıp, randevu saatinden 15 dakika önce gelip kimliğiyle okutup tesise giriş yapabiliyor. Halk seanslarında 40 dakika boyunca vatandaşlar paten yapabiliyor." diye konuştu.

        Vatandaşların tesisten çok memnun kaldığını ve bölgeye yeni bir soluk getirdiğini vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

        "Kış döneminde aylık ortalama 20 bin civarında vatandaşımız buz pateninden faydalanıyor. Yaz döneminde bu sayı 10-15 bin civarlarına düşüyor. Yıllık ortalama 200 bin civarında vatandaşımız tesisten faydalanıyor. Ulaşım açısından da rahat. Bu sporlar herkesin yapabileceği sporlar değil. Önce eğitim alınması gerekiyor. İlk başlarda sokaktan alıp getirdiğimiz çocuklardan şu anda sporcu olanlar var."

        Yavuz, hedeflerinin daha çok gence ve çocuğa ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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