Bursa'da "Aile Yılı" kapsamında etkinlikler düzenleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında Bursa'da etkinlikler düzenleniyor.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Yılı kapsamında "Ailemiz Geleceğimiz" mottosuyla ailenin güçlendirilmesi ve korunması yönünde çok sayıda proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda Gölyazı Mahallesi'nde Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürlüğü tarafından "Gölyazı'da Şiirlerle Yaşamak" etkinliği düzenlendi.

Gölyazı'daki vatandaşlar, aile kurumunun korunması ve güçlenmesi, aile içindeki birlik ve beraberlerin muhafaza edilmesi, küresel riskler karşısında aile kurumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi için göle sandallarla açılarak aile temalı şiirler okudu.

Etkinlikte Aile Yılı'nın önemini vurgulamak için sandallara "Ailemiz Geleceğimiz" pankartı açıldı.