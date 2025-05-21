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        Bursa'da sporda başarılı olan ortaokul öğrencileri ödüllendirildi

        Bursa'da sporda başarılar elde eden ortaokul öğrencilerine plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 09:07 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:07
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        Bursa'da sporda başarılı olan ortaokul öğrencileri ödüllendirildi
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        Bursa'da sporda başarılar elde eden ortaokul öğrencilerine plaket verildi.

        Vahide Aktuğ Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şahin, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Aydın, okul yönetimi, dünya satranç şampiyonu Arya Aydoğan ve Yıldız Erkek kategorisinde Türkiye şampiyonu olan futsal takımı sporcuları ve aileleri katıldı.

        Törende konuşan okul müdürü Rafet Yılmaz, 22 yıllık okullarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde milli, insani, ahlaki değerlere önem veren nesiller yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Okullarından çok başarılı sporcuların mezun olduklarını vurgulayan Yılmaz, spora ve akademik başarıya önem verdiklerini, başarılarını sürdürmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından sporculara plaketleri protokol tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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