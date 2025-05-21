Bursa'da sporda başarılı olan ortaokul öğrencileri ödüllendirildi

Bursa'da sporda başarılar elde eden ortaokul öğrencilerine plaket verildi.

Vahide Aktuğ Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şahin, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Aydın, okul yönetimi, dünya satranç şampiyonu Arya Aydoğan ve Yıldız Erkek kategorisinde Türkiye şampiyonu olan futsal takımı sporcuları ve aileleri katıldı.

Törende konuşan okul müdürü Rafet Yılmaz, 22 yıllık okullarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde milli, insani, ahlaki değerlere önem veren nesiller yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Okullarından çok başarılı sporcuların mezun olduklarını vurgulayan Yılmaz, spora ve akademik başarıya önem verdiklerini, başarılarını sürdürmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından sporculara plaketleri protokol tarafından verildi.