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        Harmancık'ta tüm okulların ortaklaşa düzenlediği yıl sonu sergisi ilgi gördü

        Bursa Harmancık ilçesinde yılsonu sergisi tüm okulların katılımı ile gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:38
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        Harmancık'ta tüm okulların ortaklaşa düzenlediği yıl sonu sergisi ilgi gördü
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        Bursa Harmancık ilçesinde yılsonu sergisi tüm okulların katılımı ile gerçekleşti.

        Harmancık Belediyesi bahçesinde gerçekleşen sergiye, Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Lisesi, Şehit Adil Kınık İlkokulu, Harmancık Ortaokulu, Harmancık İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı projeler sergilendi.

        Öğrenciler ve öğretmenler projelerini stantlara gelen ziyaretçilere anlatarak bilgilendirdi.

        Etkinliğe Harmancık Kaymakamı Sevde Nur Mantı, Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve kurum amirleri katıldı.

        Harmancık halkının da ilgi gösterdiği yılsonu sergisi akşam saatlerine kadar devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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