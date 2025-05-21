Harmancık'ta tüm okulların ortaklaşa düzenlediği yıl sonu sergisi ilgi gördü

Harmancık halkının da ilgi gösterdiği yılsonu sergisi akşam saatlerine kadar devam etti.

Harmancık Belediyesi bahçesinde gerçekleşen sergiye, Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Lisesi, Şehit Adil Kınık İlkokulu, Harmancık Ortaokulu, Harmancık İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı projeler sergilendi.

Bursa Harmancık ilçesinde yılsonu sergisi tüm okulların katılımı ile gerçekleşti.

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