Bursa'daki "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde 20 çeşit helva tanıtıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, 20 çeşit helvanın tanıtımı ve tadımı yapıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, 20 çeşit helvanın tanıtımı ve tadımı yapıldı.
İnegöl Gastro'da "Türk Mutfağının Klasik Yemekleri" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş lezzetler, yeniden sofralarla buluşturuldu.
Etkinlikte, "Komşuda kavrulur, mahalleye aş olur." sloganıyla Osmanlı'dan günümüze uzanan helva kültürü katılımcılara anlatıldı.
Daha sonra Osmanlı mutfağında yer alan helva-i levzine, süt helvası, ninem duymasın helvası, ishakiye helvası, aside helvası, deva-i misk helvası, helva-i hakani gibi tarifi yüzyıllar öncesine dayanan 20 çeşit helvanın tadımı yapıldı.
Etkinliğe, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer katıldı.
Bursa'nın 12 ilçesinde bir hafta boyunca devam edecek etkinliklerde, şehrin kültürel ve gastronomik zenginlikleri tanıtılacak.
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