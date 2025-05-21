Bursa'daki "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde 20 çeşit helva tanıtıldı

Bursa'nın 12 ilçesinde bir hafta boyunca devam edecek etkinliklerde, şehrin kültürel ve gastronomik zenginlikleri tanıtılacak.

Etkinliğe, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer katıldı.

Daha sonra Osmanlı mutfağında yer alan helva-i levzine, süt helvası, ninem duymasın helvası, ishakiye helvası, aside helvası, deva-i misk helvası, helva-i hakani gibi tarifi yüzyıllar öncesine dayanan 20 çeşit helvanın tadımı yapıldı.

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