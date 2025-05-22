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        Bursa'da "Dijital Yalnızlığa Çözüm Ailece Oyun Etkinliği" düzenlendi

        Bursa TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, çocukların ve ailelerin dijital yalnızlığına dikkati çekmek için düzenlenen "Dijital Yalnızlığa Çözüm Ailece Oyun Etkinliği" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:46
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        Bursa'da "Dijital Yalnızlığa Çözüm Ailece Oyun Etkinliği" düzenlendi
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        Bursa TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, çocukların ve ailelerin dijital yalnızlığına dikkati çekmek için düzenlenen "Dijital Yalnızlığa Çözüm Ailece Oyun Etkinliği" başladı.

        Okul bahçesinde Kur'an tilaveti ile başlayan programda, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, aile oyunları, İslami desenler çizim atölyesi, matematik müzesi gibi etkinliklerin yanı sıra görsel sanatlar sergisi yer alıyor.

        Dijital yalnızlığa karşı, öğrencilerin ve ailelerin, etkinlikler sayesinde bir arada vakit geçirebileceği, kendilerini geliştirebilecekleri alanların gösterildiği programda ayrıca atölye çalışmaları yapıldı.

        İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

        Programa emeği geçenleri tebrik eden Karabayır, şöyle konuştu:

        "Ne yazık ki belli bir dönem imam hatiplerde sadece dini bilgilerin verildiği, beşeri bilgilerin verilmediği gibi bir algı vardı. Allah'a şükür Bursa nezdinde değerli hocalarımızın, müdürlerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin, çocuklarımızın katkısıyla her gittiğimiz okulda TÜBİTAK gibi iddialı bir kurumda, iddialı bir şekilde bir alanda çocuklarımızın bu yaşta ürettikleri cihazları görünce, el emeklerini görünce matematikte, fizikte, kimyada, edebiyatta, sanatta, sporda bu gelişmeleri gördükçe ben duygulanıyorum. İnşallah geleceğimiz daha da aydınlık olacak. Dünya imtihan dünyası, bir oluktan nur, bir oluktan kir akmaya devam edecek. Biz nur tarafındayız elhamdülillah. Cenabıhak bu yetişen evlatlarımızla İslam'ın ve Müslümanların bahtını güldürsün inşallah. Artık bundan sonra yeryüzünde iyilik hakim olsun."

        Okul Müdürü Ertuğrul Şengül de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dünyanın çürümüş olduğu bu alemde, bu zamanda Rabbimizin bizi unutmadığını ve bizim yapmamız gerekenleri en son okunan ayetlerde, 'Bir işi bitirdiğinde ötekine başla, meşgul ol.' müşkül olmazsın anlayışıyla bir işi bitirip hemen öteki işe başlama ile bugünkü programlarımızın hepsini bir araya topladık. Allah iman ve amel birlikteliğini sağlam bir niyetle gerçekleştirebilenlerden eylesin." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar ve protokolün katılımıyla etkinliğin açılış kurdelesi kesildi.

        İki gün sürecek etkinliğin açılışına kent protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı.

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