Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi öncesi start seremonisi yapıldı

Go-kart pistinde geçirdiği kazanın ardından yaşamını yitiren eski sporcu ve yönetici Ömer Tolon'ın adının verildiği sezonun üçüncü rallisine, 59 otomobil ve 118 sporcu katılacak.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nin start seremonisi yapıldı.

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