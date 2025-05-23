Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi öncesi start seremonisi yapıldı
Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nin start seremonisi yapıldı.
Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nin start seremonisi yapıldı.
Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Rallide yarışacak pilotlar, seremoni startının ardından seyircileri selamlayarak şehir turu attı.
Go-kart pistinde geçirdiği kazanın ardından yaşamını yitiren eski sporcu ve yönetici Ömer Tolon'ın adının verildiği sezonun üçüncü rallisine, 59 otomobil ve 118 sporcu katılacak.
9 özel etaptan oluşan 493 kilometre uzunluğundaki sezonun son asfalt rallisi, yarın Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nun önünde başlayacak. Organizasyon, 25 Mayıs Pazar günü Aloft Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda tamamlanacak.
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