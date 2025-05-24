Orhaneli'de muhtarlar piknikte buluştu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde görevli muhtarlar piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Karagöz Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen muhtarlar, aileleriyle piknik yaptı.

Burada konuşan Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Can, programın tanışma ve kaynaşma amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Dernek olarak bu tür programlara devam etmek istediklerini belirten Can, "Yakında muhtarlarımızla bir gezi yapmak için görüş birliğine vardık. Dernek olarak böyle tanışma ve kaynaşma programlarının önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.