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        Bursa Hayvanat Bahçesi'nin kırmızı pandaları sıcak havalarda klimalı odaya geçiyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli kırmızı pandaları, havaların ısınmasıyla klimalı odalarda serinlemeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:03
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        Bursa Hayvanat Bahçesi'nin kırmızı pandaları sıcak havalarda klimalı odaya geçiyor
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        SEMİH ŞAHİN - Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli kırmızı pandaları, havaların ısınmasıyla klimalı odalarda serinlemeye başladı.

        Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine tam üye olan tesisin sakinlerinden 2 kırmızı panda, ziyaretçilerden en fazla ilgi gören hayvanlar arasında bulunuyor.

        Ana vatanı Himalayalar olan, 23 dereceyi aşan sıcaklıklardan rahatsız olduğu bilinen, "kızıl panda" ya da "küçük panda" olarak da adlandırılan bu hayvanlar, havaların ısınmasıyla hayvanat bahçesinde kendileri için özel hazırlanan klimalı odaya geçti.

        Boyu 50-60, kuyruk uzunluğu ise 40-50 santimetre arasında olan, ortalama 10 kilogram ağırlığındaki kırmızı pandalar, Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki bakıcılar tarafından bambu, elma, armut, üzüm ve muz gibi yiyeceklerle besleniyor.

        Sabah saatlerinde ağaç dallarındaki yaprakların arasında dolaşıp uyuyan kırmızı pandalar, öğle sıcağında ise barınaktaki klimalı odada serinliyor.

        - "Onlar mutlu olursa biz de huzurlu oluyoruz"

        Kırmızı pandaların bakıcısı Yasin Yurtlu, AA muhabirine, meyvelerden oluşan karışımla bu hayvanların özenle beslendiğini söyledi.

        Yurtlu, kırmızı pandaların sıcak havaları çok sevmediğini dile getirerek, "Soğuk havada çok daha aktifler, çok daha hareketliler. Gün içinde aşırı sıcak olduğunda genelde öğle saatlerinde gölgeliklerde, yaprakların arasında gölgeleniyorlar." dedi.

        Yurtlu, kırmızı pandaların birinin dişi, diğerinin erkek olduğunu belirtti.

        Hayvanat bahçesindeki her hayvanın doğal ortamına yakın barınaklarda yaşadığını dile getiren Yurtlu, şunları kaydetti:

        "Bize bir hayvan gelmeden önce doğadaki en uygun yaşam alanı nasılsa ona göre bir barınak hazırlıyoruz. Bu barınağın etrafı kapalı değil. Bunların uzun mesafe zıplama alanları olmadığı için sadece tırmanıyorlar. Yaşam alanını o şekilde yaptık. Genelde hangi hayvan gelirse onun yaşamına uygun bir barınak yapıyoruz. Onlar mutlu olursa biz de huzurlu oluyoruz. Onları daha güvende tutmaya çalışıyoruz."

        - Bursa Hayvanat Bahçesi

        Osmangazi ilçesinde 206 bin 600 metrekare alanda 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı ve barınakları bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, 150 tür ve bin 112 hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Aslan, kaplan, leopar, sırtlan ve akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru ve iguana gibi türlerden misafirleri bulunan hayvanat bahçesi, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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