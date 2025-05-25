Bursa Hayvanat Bahçesi'nin kırmızı pandaları sıcak havalarda klimalı odaya geçiyor

SEMİH ŞAHİN - Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli kırmızı pandaları, havaların ısınmasıyla klimalı odalarda serinlemeye başladı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine tam üye olan tesisin sakinlerinden 2 kırmızı panda, ziyaretçilerden en fazla ilgi gören hayvanlar arasında bulunuyor.

Ana vatanı Himalayalar olan, 23 dereceyi aşan sıcaklıklardan rahatsız olduğu bilinen, "kızıl panda" ya da "küçük panda" olarak da adlandırılan bu hayvanlar, havaların ısınmasıyla hayvanat bahçesinde kendileri için özel hazırlanan klimalı odaya geçti.

Boyu 50-60, kuyruk uzunluğu ise 40-50 santimetre arasında olan, ortalama 10 kilogram ağırlığındaki kırmızı pandalar, Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki bakıcılar tarafından bambu, elma, armut, üzüm ve muz gibi yiyeceklerle besleniyor.

Sabah saatlerinde ağaç dallarındaki yaprakların arasında dolaşıp uyuyan kırmızı pandalar, öğle sıcağında ise barınaktaki klimalı odada serinliyor.

- "Onlar mutlu olursa biz de huzurlu oluyoruz"

Kırmızı pandaların bakıcısı Yasin Yurtlu, AA muhabirine, meyvelerden oluşan karışımla bu hayvanların özenle beslendiğini söyledi. Yurtlu, kırmızı pandaların sıcak havaları çok sevmediğini dile getirerek, "Soğuk havada çok daha aktifler, çok daha hareketliler. Gün içinde aşırı sıcak olduğunda genelde öğle saatlerinde gölgeliklerde, yaprakların arasında gölgeleniyorlar." dedi. Yurtlu, kırmızı pandaların birinin dişi, diğerinin erkek olduğunu belirtti. Hayvanat bahçesindeki her hayvanın doğal ortamına yakın barınaklarda yaşadığını dile getiren Yurtlu, şunları kaydetti: "Bize bir hayvan gelmeden önce doğadaki en uygun yaşam alanı nasılsa ona göre bir barınak hazırlıyoruz. Bu barınağın etrafı kapalı değil. Bunların uzun mesafe zıplama alanları olmadığı için sadece tırmanıyorlar. Yaşam alanını o şekilde yaptık. Genelde hangi hayvan gelirse onun yaşamına uygun bir barınak yapıyoruz. Onlar mutlu olursa biz de huzurlu oluyoruz. Onları daha güvende tutmaya çalışıyoruz."