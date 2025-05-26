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        Devlet sanatçısı Kutlu Payaslı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

        Bursa'daki evinde 89 yaşında vefat eden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden devlet sanatçısı ve koro şefi Kutlu Payaslı'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:53
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        Devlet sanatçısı Kutlu Payaslı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Bursa'daki evinde 89 yaşında vefat eden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden devlet sanatçısı ve koro şefi Kutlu Payaslı'nın cenazesi toprağa verildi.

        Uzun süredir rahatsızlığı bulunan ve dün Bursa'daki evinde yaşama veda eden Payaslı'nın cenazesi, Bursa Ulu Cami'ye getirildi. Payaslı'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna Fenerbahçe flaması ve atkısı konuldu.

        Payaslı'nın kızı Melda ve oğlu Mutlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Payaslı'nın ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

        Payaslı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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