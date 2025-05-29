Bursa'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Dün akşam saatlerinde, Beşevler Caddesi'nde seyir halindeki T.K. idaresindeki 16 S 0137 plakalı minibüs, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen Naim Kır'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kır, hayatını kaybetti.
Kazanın ardından T.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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