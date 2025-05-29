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        Bursa'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:24
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        Bursa'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

        Dün akşam saatlerinde, Beşevler Caddesi'nde seyir halindeki T.K. idaresindeki 16 S 0137 plakalı minibüs, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen Naim Kır'a çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kır, hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından T.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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