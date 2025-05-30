Bursa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hafif yaralanan diğer sürücü Büyü ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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