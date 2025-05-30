Bursa ile Stuttgart arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

SunExpress Hava Yolları tarafından Bursa Yenişehir Havalimanı ile Almanya'nın Stuttgart şehri arasında karşılıklı direkt uçuş seferleri başlatıldı.

Almanya'nın Stuttgart kentinden havalanan SunExpress'e ait yolcu uçağı, Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı.

İki şehir arasında ilk kez yolculuk yapan uçuş ekibi ve yolcular, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Bursa Havayolu Ortak Girişimci Grubu Başkanı Mustafa Esgin, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

Seferle ilgili bilgi alan Esgin, yolcular ile pilotlara kestane şekeri ikramında bulundu.

Karşılama töreninin ardından açıklama yapan Esgin, Düsseldorf'tan sonra Stuttgart'a gerçekleştirilen uçuşun, 2'nci yurt dışı tarifeli sefer olduğunu söyledi.

Esgin, Stuttgart'tan Bursa'ya sefer yapan ilk uçağın dolu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yenişehir Havalimanı'nın İstanbul'daki havalimanlarına en yakın ve en doğru alternatif olduğunu belirten Esgin, şöyle devam etti:

"Bursa Yenişehir Havalimanı, rahat bir havalimanı. Bugün itibarıyla yurt içi 5 destinasyona uçuyoruz. Diyarbakır, Muş, Erzurum, Trabzon'un yanı sıra Antalya ve Adana uçuşlarımız başlamıştı. Bunun yanı sıra yurt dışı uçuşlarda da Almanya Düsseldorf ve Stuttgart uçuşlarımız tarifeli olarak başladı ve yüksek dolulukla bu uçuşları devam ettiriyoruz. Bu sene 2 yurt içi, 2 yurt dışı uçuşla sürecimizi devam ettiriyoruz. Bundan sonra da bir eşik değerin aşıldığını düşünüyoruz. Havalimanına, bu noktada önümüzdeki yıl hızlı treninin de gelmesiyle Balat'tan 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde raylı sistemde ulaşım mümkün olacak. Ulaşımla ilgili kent merkezine hiçbir sorunu olmayan ve Güney Marmara'nın hatta İstanbul yolcularına da hizmet verecek." Esgin, yolcuların Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptıkları için memnuniyet duyduklarını söyledi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de bugün gerçekleştirilen uçuşla ilgili yaşadıkları gurur ve mutluğu dile getirdi.