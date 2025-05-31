Oryantiringde milli takım seçmeleri Bursa'da devam ediyor

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2'nci Milli Takım Seçmeleri, Bursa'nın Keles ilçesinde devam ediyor.

Milli takım seçmelerinin 2'nci gününde sporcular, Keles ilçesindeki "sürat yarışı" parkurunda ter döktü.

Seçmelerde 16, 18, 20 ve 21 yaş kategorilerinde 91 erkek ve kadın sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Başarılı olup milli takıma seçilecek 32 sporcu, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, AA muhabirine, 8 aydır süren milli takım seçmeleri hazırlıklarının sonuna geldiklerini söyledi.

Tüm sporcuların Türkiye'yi milli takım formasıyla temsil edebilmek için özveriyle seçmelere hazırlandığını aktaran Güler, şöyle konuştu:

"Yarın yapılacak yarışla Türkiye Oryantiring Federasyonu 2024-2025 sezonu koşarak oryantiring müsabakaları tamamlanmış olacak. Burada 11 ilden 26 kulübün 91 sporcuyla katılmış olduğu milli takım seçme yarışlarında dün yapılan 3 bin metre seçme yarışları sonrası bugün Keles ilçemizde sürat yarışı tamamlandı. Sonuçlar açıklanmak üzere. Yapacağımız madalya töreniyle sporcularımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Sporcular bundan sonra yapılacak olan yurt içindeki Kocaeli hazırlık kampını müteakiben Keles Kocayayla'da güzel bir alanda kamp alanını kullanacak."

- "2025-2026 sezonuna yeni serüvenle başlayacağız" Seçilecek sporcuların gelecek aylarda milli takım formasıyla Türkiye'yi İtalya, Finlandiya, Belçika, Çekya gibi ülkelerde düzenlenecek organizasyonlarda temsil edeceğini söyleyen Güler, şunları kaydetti: "Uluslararası müsabakaları tamamlayıp 2025-2026 sezonuna yeni bir serüvenle başlayacağız. Bu sezon içerisinde emeği geçen tüm kulüplerimize, yöneticilerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, özellikle değişik illerde hazırladıkları haritalarla haritacılarımıza, parkurcularımıza ve farklılık oluşturan sporcu evlatlarımıza teşekkür ediyorum." Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ise böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Keles'teki Kocayayla'nın Türkiye Oryantiring Federasyonunun milli takım kampı olduğunu anlatan Doğru, "Ulusal düzeyde böyle bir organizasyona imza atmaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Kelesli hemşehrilerimize de ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Keles tüm güzelliğiyle dağ ve doğa sporlarının merkezi. Dağ bisikletini buraya taşıyabilir miyiz diye düşünüyoruz. Farklı doğa ve dağ sporlarını da burada gerçekleştirmiş olacağız. Bu sene Aile Yılı. Buna da vurgu yaparak Keles'i tüm dağ ve doğa sporlarının merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.