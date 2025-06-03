Bursa'da engelliler bozulan yaya üst geçidinin asansörünün onarılmasını istiyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sık sık bozulan üst geçit asansörü nedeniyle engelliler zorluk yaşıyor.

İstanbul Yolu Caddesi'nde bozulan asansör nedeniyle yolun karşısına geçmek için iki otobüs değiştirmek zorunda kalan engelliler, asansörün yapılmasını talep ediyor.

Üst geçidin bulunduğu bölgedeki Bursa İl Müftülüğünde çalışan engelli Selamet Taş, Demirtaş Mahallesi'ndeki evinden iş yerine gitmek için toplu taşıma kullandığını söyledi.

Durakta indikten sonra yolun karşısına geçmek için kullandığı üst geçidin sık sık bozulduğunu belirten Taş, tekrar otobüse binip 4 kilometre ileriye gittiğini anlattı.

Taş, orada da inip karşıya geçerek dönüş istikametinden yeniden otobüse bindiğini belirterek, "Asansör bozuk olduğunda indiğim durağa tekrar gidiyorum farklı bir otobüse binip geri dönüş istasyonunda ineceğim durakta iniyorum. Bu da yolumu yarım saat uzatıyor." dedi.

Selamet Taş, "Yaşadığı mağduriyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine bildirdiğini ancak çözüm bulunamadığını" ifade etti.

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı da engellilerin hayatlarını kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

O bölgede okulların, kurumların ve yerleşim alanlarının olduğunu ifade eden Şanlı, "Selamet Hanım asansöre binip yukarı çıktı. İneceği zaman bozuk olduğu için inemiyor. Çalışmadığı için karşı tarafa geçme şansı yok. Bu defa tekrar otobüse binip Kent Meydanı'na gitmesi, oradan da Müftülüğe gelebilmesi için tekrardan otobüse binip gelmesi gerekecek." diye konuştu.

Şanlı, bozuk asansör nedeniyle zaman kaybının da yaşandığını dile getirerek, "Engelli personelimizi mağdur etmeyecek şekilde gerek asansörlerimizin gerekse duraklarımızın ona göre dizayn edilmesini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanından istirham ediyorum çünkü bunlar kendi ayakları üzerinde duran insanlar, kamuya hizmet veriyorlar, işe gidiş gelişlerde sorun yaşamasınlar. Engelli arkadaşımız evden çıkarken 'ben nasıl gideceğim, asansör bozuk, yağmur yağıyor uzun süre yağmurun altında bekleyeceğim, ıslanıp hasta olacağım.' endişesi yaşamasınlar." ifadesini kullandı.