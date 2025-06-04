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        Bursa'da AFAD ekipleri arazide mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde şelale yakınlarında mahsur kalan 2 kişi ile Osmangazi ilçesinde yürüyüş yaparken bileğini burkan 1 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 23:06 Güncelleme: 04.06.2025 - 23:08
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        Bursa'da AFAD ekipleri arazide mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde şelale yakınlarında mahsur kalan 2 kişi ile Osmangazi ilçesinde yürüyüş yaparken bileğini burkan 1 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Narlıdere Şelalesi yakınlarında yürüyüş yapan 2 kişi, arazide mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 10 kişilik AFAD ekibi sevk edildi.

        Ekipler, mahsur kalan vatandaşları araziden kurtararak güvenli bölgeye indirdi.

        - Yürüyüş yaparken bileğini burkan kişi de kurtarıldı

        Osmangazi ilçesi Uludağ eteklerinde yer alan Kirazlı ve Yiğitali mahalleleri arasında yürüyüş yapan 5 kişilik gruptan, M.A.K, bileğini burktu.

        M.A.K'nin ayağını burkması nedeniyle yürüyememesi üzerine AFAD ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu.

        İhbar üzerine bölgeye 10 kişilik AFAD ekibi ve jandarma sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yardımıyla taşınan M.A.K, bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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