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        Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu sürüyor

        Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:59
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        Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu sürüyor
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        Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Bayram tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden vatandaşlar, özellikle otoyolun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde akıcı yoğunluk oluşturdu.

        Polis ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, sürücülere kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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