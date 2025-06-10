İznik'te bazilikanın çevresindeki mezarlıklar gün yüzüne çıkarılıyor

MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'nın İznik ilçesindeki bazilikanın çevresinde bulunan mezarlıklar, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun seyahat edeceğini açıkladığı Bursa'nın İznik ilçesinde, 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikada, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in bilimsel koordinatörlüğünde 2015'te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında bazilika çevresinde Hristiyanlara ait olduğu değerlendirilen mezarlıklar bulundu. Islak zemin arkeoloji çalışmalarıyla açılan mezarlardaki iskeletler çıkarılarak, antropolog tarafından incelenip belgeleniyor.

Mezarlığın kırılan kiremitleri tamir edildikten sonra iskeletler tekrar ait olduğu yere konuluyor.

- Kutsal Pederler Kilisesi ortaya çıktı

Kazının bilimsel danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, AA muhabirine, 2015'te yüzey araştırması olarak başlayan faaliyetlerin, 2016'dan itibaren su altı çalışmalara dönüştüğünü söyledi.

Şahin, 2020 itibarıyla kıyılardan suyun çekildiğini ve şu anda bazilika kalıntısının büyük bölümünün açığa çıktığını belirterek, "Biz su altı kazılarını 2021'den sonra özellikle ıslak zemin arkeolojisine dönüştürdük ve sanırım bu konuda Türkiye'de tek araştırma yapan ekibiz." diye konuştu.

İznik'in, 325 yılının 20 Mayıs-25 Temmuz tarihlerinde toplanan Birinci Konsil'e ev sahipliği yapması açısından önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Birinci Konsil'in yapıldığı alana daha sonra 'Kutsal Pederler Kilisesi' ismi verilen bir kilise yapılmış. Şu anda bizim kazısını sürdürdüğümüz kilisenin Kutsal Pederler Kilisesi olduğu, kazı sonuçlarında ortaya çıkmış oldu. Bundan dolayı da Papa, İznik'e geleceğinden ve burada bir ziyaret gerçekleştireceğinden bahsetti. Bu ziyaretin asıl nedeni 325 yılında toplanan Birinci Konsil'in 1700'üncü yıl dönümü olması."

Şahin, son dönemlerde İznik'te yabancı ziyaretçi sayısında artış gözlemlediklerini dile getirerek, "Hristiyanlardan edindiğim bilgiye göre Papa, herhangi bir şekilde buraya gelemeyecek olsa bile Papa'nın ağzından bu alanın zikredilmesi ve buraya dikkati çekmesi, 'Gideceğim' demesi bile, şu anda kazı yapılan kiliseyi bir anda tüm Hristiyan mezhepleri açısından bir anlamda hac yeri haline getirdi. Gelmiş olduğumuz an itibarıyla İznik, inanç turizmi açısından tekrar çok önemli bir konuma geldi." dedi.