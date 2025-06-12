BUÜ'de Mimar Sinan Sergisi açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Mimar Sinan Sergisi" açıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde açılan sergide Mimar Sinan'ın eserlerine farklı bir bakış açısı sunulurken, disiplinlerarası işbirliğinin de önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite içerisindeki birimlerin disiplinlerarası akademik ilişkilerini artırma gayretinde olduklarını belirtti.

Bu serginin, mimarlık ve mühendislik arasında sanatla kurulan bir köprünün ilk adımı olduğunu ifade eden Yılmaz, Mimar Sinan'ı kültürel, mimari ve mühendislik alanındaki en büyük isimlerinden biri olarak nitelendirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan da Geleneksel Türk Sanatları ve Mimarlık öğrencilerinin Mimar Sinan eserleri hakkında farkındalık oluşturmak ve özellikle altın oran perspektifinden bakmak üzere bu çalışmayı düzenlediklerini aktardı.