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        Bursa'da kumbarasını açmak isterken bıçakla dilini yaralayan çocuk tedaviye alındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kumbarasını açmaya çalışan çocuk elindeki bıçağın diline saplanması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:30
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        Bursa'da kumbarasını açmak isterken bıçakla dilini yaralayan çocuk tedaviye alındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kumbarasını açmaya çalışan çocuk elindeki bıçağın diline saplanması sonucu yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak'taki bir evde yaşayan Ümmügülsüm A, (9), evde kumbarasını bıçakla açmak istedi. Bu sırada elinden fırlayan bıçak, çocuğun diline saplandı.

        Çocuğun yaralandığını gören aile fertleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun diline dikiş atıldı.

        Ümmügülsüm A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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