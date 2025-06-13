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        Bursa'da "Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" düzenlendi

        Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Gümüşpınar Mahallesi'nde "Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:55
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        Bursa'da "Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" düzenlendi
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Gümüşpınar Mahallesi'nde "Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" düzenlendi.

        Müzikist Derneğince, Sabancı Vakfı ve Köy Okulları Değişim Ağı'nın (KODA) katkılarıyla hayata geçirilen şenlikte, bir yıl boyunca köy öğretmenleriyle yürütülen temel müzik eğitimi çalışmalarının çıktıları, atölye ve konserlerle taçlandırıldı.

        Sanatçı Evrencan Gündüz'ün de sahne aldığı etkinlikte Ahmet Ali Arslan müzikli masalıyla, Cuetopia film ve oyun müzikleriyle, Onur Kahvecioğlu ve M Collective ise çocuk korosuyla yer aldı.

        Gümüşpınar İlkokulu, Termik Santral Ortaokulu ile Altıntaş İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı şenlikte, drama, KODA ile sokak oyunları ve YER Community ile köy temalı sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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