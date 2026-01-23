Habertürk
Habertürk
        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri okul temizliği yaptı

        Denetimli serbestlik hükümlüleri, Bursa'nın Osmangazi ve Kestel ilçelerindeki iki okulu temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:53 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:53
        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri okul temizliği yaptı
        Denetimli serbestlik hükümlüleri, Bursa'nın Osmangazi ve Kestel ilçelerindeki iki okulu temizledi.

        Hükümlüler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, Kestel'deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda boya, tadilat ve temizlik, Cumhuriyet Anadolu Lisesinde ise genel temizlik yaptı.

        Yetkililer, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından okullarda yapılan temizlik çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

