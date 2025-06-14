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        Babalar ve oğulları aynı mehter takımında omuz omuza görev yapıyor

        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa Mehter Musikisi ve Halk Oyunları Derneği bünyesindeki mehter takımında görev yapan babalar ve oğulları, yurt içinde ve dışındaki etkinliklerde birlikte sahne almanın gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:30
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        Babalar ve oğulları aynı mehter takımında omuz omuza görev yapıyor
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        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa Mehter Musikisi ve Halk Oyunları Derneği bünyesindeki mehter takımında görev yapan babalar ve oğulları, yurt içinde ve dışındaki etkinliklerde birlikte sahne almanın gururunu yaşıyor.

        Osmanlı'nın payitahtı Bursa'da 1326 yılında fetihle kurulan Bursa Mehterhanesi, 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla kapatıldı. Daha sonra 1963'te Muharip Gaziler Cemiyeti Bursa Şubesi Başkanı Ömer Sürel önderliğinde kurulan mehter takımı, 1991 yılında Bursa Mehter Musikisi ve Halk Oyunları Derneği (BUR-HOY) çatısı altında yeniden teşkilatlandı.

        Yurt içinde ve dışındaki çeşitli programlarda sahne alan Bursa Mehter Takımı'nda 5 baba oğullarıyla görev yapıyor.

        Takımda farklı enstrümanlar çalan babalar ve oğulları, birlikte görev paylaşmanın gururunu yaşıyor.

        - "Oğlumla yan yana durmak gurur veriyor"

        Bursa Mehter Takımı'nda oğluyla beraber yer alan 55 yaşındaki Hüseyin İsmihan, AA muhabirine, 2005 yılından bu yana takımda olduğunu söyledi.

        Takımda zurnazen başı olarak görev yaptığını anlatan İsmihan, küçük yaşlardan itibaren klarnet çalan oğlunu üniversiteyi kazandıktan sonra mehtere katılması için ikna ettiğini dile getirdi.

        İsmihan, mehteran kültürünün yaşatılması gerektiğinin altını çizerek, "Oğlum mehtere başlayınca yaptığım işten daha da gurur duymaya başladım. 'Oğlum boş kalma, gel bir deneyelim.' dedim. İlk dönemler biraz zor geldi ama zaman ilerledikçe çalıştıkça yeteneği ortaya çıktı. Hatta neredeyse beni geçti. Mehterde oğlumla beraber yan yana durmak bana gurur veriyor." diye konuştu.

        Hüseyin İsmihan'ın 22 yaşındaki oğlu Yunus İsmihan da yaklaşık 4 senedir mehter takımında aktif görev aldığını anlattı.

        Önceden mehter takımında yer alma fikrine sıcak bakmadığını belirten İsmihan, "Daha sonra 'İyi ki gelmişim.' dedim. Mehter sayesinde birçok ülkeye gittim. Babam da müzisyen olduğu için beni yetiştirdi. O bana destek oldu. Babamla beraber gösterilere çıktığımızda aramızda anlaştığımız mimiklerimiz oluyor. O yüzden rahat oluyorum. 'Sonuçta babam yanımda.' diyorum." ifadelerini kullandı.

        - Mehter 3 kuşağı birleştirdi

        Takımda oğlu ve torunuyla beraber görev yapan Atilla Samur, 18 yıldır mehter takımında yer bulduğunu, sırasıyla oğlunun ve torununun da takımın içinde büyüdüğünü aktardı.

        Oğlu ve torunuyla beraber mehterde görev yapmanın çok farklı duygu olduğunun altını çizen Samur, "Oğlum adeta burada büyüdü. Halen devam ediyoruz. 3 kuşak bir arada görünce çok duygulanıyorum. Yeri geliyor çalarken ağladığım oluyor. Benden sonra da onlar devam edecek inşallah." şeklinde konuştu.

        Atilla Samur'un oğlu Can Samur da bu mesleği babası ve oğluyla beraber yapmanın çok keyifli olduğunu anlattı.

        Mehter takımında görev almanın adeta mirasa dönüştüğünü ifade eden Samur, şöyle konuştu:

        "Anlatılmaz yaşanır bir duygu bu. 3 kuşağın mehter takımında bir arada olmasından dolayı ben de babam gibi duygulanıyorum. Allah'ın izniyle oğlumun da oğlu olursa o da mehter takımında yer bulacaktır. Bu şekilde babadan bana geldiyse benden de oğluma geçtiyse, onun da oğluna geçmesini dilerim açıkçası."

        Atilla Samur'un torunu Emirhan Samur da dedesi ve babasıyla beraber programlara katıldıklarında yalnızca göz göze gelerek bile anlaşabildiklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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