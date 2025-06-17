Bursa'da basketbol altyapı ligleri tamamlandı

Bursa'da Türkiye Basketbol Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından organize edilen törenle basketbol altyapı liglerinin kapanışı gerçekleştirildi.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki törende, 10 yaş altı, 11 yaş altı ve 12 yaş altı kategorilerinde mücadele eden takımlardan başarılı olan 24'üne madalya ve kupaları verildi.

Bu sezon 35 hafta süren lig maratonunda 75 kulüp, 402 takım ve yaklaşık 2 bin 500 maçta sahaya çıkan sporculardan başarılı olanlar ödüllendirildi.

Erkek ve kız takımlarının yer aldığı etkinlikte bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yetenek ve üçlük atış yarışması ilgi gördü.

Türkiye Basketbol Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Emre Solak, törende yaptığı konuşmada, Bursa'da altyapıya verilen değerin her geçen yıl arttığını, bu salonlarda yetişen sporcuların,Türk basketbolunun geleceğini oluşturacağını söyledi.

Törene Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.