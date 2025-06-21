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        Bursa'da binanın çatı katında çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, binanın çatı katında çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 21:18 Güncelleme: 21.06.2025 - 21:34
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        Bursa'da binanın çatı katında çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu
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        Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, binanın çatı katında çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu.

        Esenevler Mahallesi C-202 Sokak’taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede tüm katı sardı.

        Durumun bildirilmesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

        Yapılan incelemede, çatı katında tek başına yaşadığı öğrenilen Nuri A’nın cansız bedeni bulundu.

        Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Nuri A’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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