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        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 19:10 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:10
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        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kestelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı ile 45 personelin katılımıyla yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki söndürme ve kısmi soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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