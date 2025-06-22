Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ekiplerin bölgedeki söndürme ve kısmi soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı ile 45 personelin katılımıyla yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kestelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.