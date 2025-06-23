Özbekistanlı gazeteciler İznik'i ziyaret etti

Özbekistan'ın Fergana bölgesinden Türkiye'ye gelen gazeteci heyeti, Bursa'nın İznik ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonuyla, Özbekistan Gazeteciler Birliği Fergana Şubesi mensuplarından oluşan heyet, iki günlük program kapsamında Bursa'da çeşitli temaslarda bulundu.

Programın ilk günü heyet, Bursa'daki bir yerel gazeteyi ziyaret edip kentteki tarihi mekanları gezdi, karşılıklı makale yayımladı.

İkinci gün, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın ev sahipliğinde Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı Bursa Milletvekili Osman Mesten ve İznik Kaymakamı Arif Karaman'ın katıldığı bir kahvaltı programın düzenlendi.

İznik Belediyesi'nde ağırlanan heyete İznik hakkında bilgilendirmeler yapıldı, ardından Fergana ile benzer çinicilik geleneğini paylaşan İznik'teki çini atölyeleri, Hacı Özbek Camisi, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, bu programın Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin yerel düzeyde güçlendirilmesine katkı sağladığını, özellikle medya ve kültürel miras üzerinden kurulan bu temasın iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışı pekiştireceğini ifade etti.