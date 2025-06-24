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        Bursa'da Mühendislikte İşbirliği Gücü konferansı düzenlendi

        Bursa'da 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla "Mühendislikte İşbirliği Gücü" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 08:58 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:47
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        Bursa'da Mühendislikte İşbirliği Gücü konferansı düzenlendi
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        Bursa'da 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla "Mühendislikte İşbirliği Gücü" konferansı düzenlendi.

        Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) tarafından bir toplantı salonunda düzenlenen konferans kapsamında 6 ayrı panel gerçekleştirildi.

        Programın açılışında konuşan TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, dernek olarak amaçlarının kadın mühendis sayısını artırmak ve onları bir araya getirmek, kız öğrencileri mühendislik eğitimine teşvik etmek ve kadın mühendisleri birlikte daha görünür, etkili ve kalıcı kılarak kapsayıcı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin kadın mühendislik potansiyelini "güçlü bir fidan gibi" yetiştirdiğini ancak bu fidanların bir kısmının meslekte yer bulamadığını söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

        "İşte tam da bunun için TÜMKAD'ı, kadın mühendislerin eğitimden üretime, karar alma süreçlerinden liderlik pozisyonlarına kadar her alanda eşit ve etkin şekilde yer aldığı bir düzenin kurulmasına katkı sağlamak vizyonuyla kurduk. Bu yılı da 'Mühendislikte İşbirliği Gücü' temasıyla, hem yeniden bir araya gelişimizi kutlamak hem de sistematik bir dönüşüm çağrısı yapmak için değerlendirdik. Kadın mühendislerin yalnızca sayıca değil, etkin biçimde iş hayatında yer alması ve yükselmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın ve daha iyi bir gelecek inşa etmenin ön koşuludur."

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu da toplumların kalkınmasında kadın mühendislerin katkısının vazgeçilmez olduğunun ancak bu katkıların uzun yıllar boyunca görmezden gelindiğini ve kadın emeği çoğu zaman yok sayıldığını kaydederek, "Bugün hep birlikte diyoruz ki, geleceği erkekler ve kadınlar birlikte kuracak." dedi.

        İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından sponsorlara plaket takdimi yapıldı ve PROSMT Elektronik Kurucu Ortağı Zafer Karamanlı'nın sunduğu "Sınırları Aşıyoruz" adlı panelle konferans başladı.

        İnsansı robot teknolojisi üzerine sunum yapan Karamanlı, "Civan" isimli UNITREEG1 İnsansı Robot'un tanıtımını yaptı.

        Program, "Dönüşümün Öncüsü Kadınlar", "Daha Güçlü Yarınlar İçin", "Birlikte Çalış, Birlikte Değiştir!", "Geleceği Şekillendiren Algoritmalar, İş Birliği İle Geleceği Kodlamak" ve "İlham Veren Kadınlar" panelleriyle devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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