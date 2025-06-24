Bursa'da Mühendislikte İşbirliği Gücü konferansı düzenlendi

Bursa'da 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla "Mühendislikte İşbirliği Gücü" konferansı düzenlendi.

Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) tarafından bir toplantı salonunda düzenlenen konferans kapsamında 6 ayrı panel gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, dernek olarak amaçlarının kadın mühendis sayısını artırmak ve onları bir araya getirmek, kız öğrencileri mühendislik eğitimine teşvik etmek ve kadın mühendisleri birlikte daha görünür, etkili ve kalıcı kılarak kapsayıcı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin kadın mühendislik potansiyelini "güçlü bir fidan gibi" yetiştirdiğini ancak bu fidanların bir kısmının meslekte yer bulamadığını söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

"İşte tam da bunun için TÜMKAD'ı, kadın mühendislerin eğitimden üretime, karar alma süreçlerinden liderlik pozisyonlarına kadar her alanda eşit ve etkin şekilde yer aldığı bir düzenin kurulmasına katkı sağlamak vizyonuyla kurduk. Bu yılı da 'Mühendislikte İşbirliği Gücü' temasıyla, hem yeniden bir araya gelişimizi kutlamak hem de sistematik bir dönüşüm çağrısı yapmak için değerlendirdik. Kadın mühendislerin yalnızca sayıca değil, etkin biçimde iş hayatında yer alması ve yükselmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın ve daha iyi bir gelecek inşa etmenin ön koşuludur."