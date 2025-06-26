Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        –Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süpürtü Mahallesi kırsalında meydana gelen otluk yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Süpürtü Mahallesi kırsalında meydana gelen otluk yangını söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, çevre temizliği sırasında yakılan otların alev alması sonucu çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüyerek köy merasına ve tarla kenarlarına yayıldı.

        Yangını fark eden mahalle muhtarı ve köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İnegöl ve Bursa’dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Köylüler tankerlerle, itfaiye ekipleri ise su arazözleriyle söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. Yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı, ancak geniş bir otluk alan küle döndü.

        Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Aliağa yangını kontrol altında
        Aliağa yangını kontrol altında
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Karacabey'de traktör ile çekici çarpıştı 1 kişi yaralandı
        Karacabey'de traktör ile çekici çarpıştı 1 kişi yaralandı
        "Kuğu Gölü Balesi" Bursa'da sanatseverlerle buluştu
        "Kuğu Gölü Balesi" Bursa'da sanatseverlerle buluştu
        TIR'ın çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
        TIR'ın çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Üzerine cam düşen işçi yaralandı
        Üzerine cam düşen işçi yaralandı
        Karacabey Belediyespor Furkan Fehmi Güneş'i transfer etti
        Karacabey Belediyespor Furkan Fehmi Güneş'i transfer etti