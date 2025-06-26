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        Bursa'da çatı çökmesi sonucu bir işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadilat yapılan fabrika binasında çatı çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:31
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        Bursa'da çatı çökmesi sonucu bir işçi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadilat yapılan fabrika binasında çatı çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

        Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de bir fabrikanın tadilatında çalışan T.E. (41), çatının çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.E, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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