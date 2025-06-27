Bursa'da erkek cesedi bulundu

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Afgan uyruklu kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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