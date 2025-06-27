Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı

BGC'den yapılan açıklamaya göre, basın mensuplarının mesleki başarılarını ödüllendirmek için düzenlenen yarışmada aday olan 114 eseri, 7 kişilik jüri değerlendirdi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

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