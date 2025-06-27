Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME 2- Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2- Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına aldı.

        İlçeye bağlı Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 2 helikopter, 12 arazöz, 30 araç ve 130 personelle kısmen kontrol altına alınırken çalışmalar karadan devam ediyor.

        Ayrıca, yangında mahsur kalan bir kuş yavrusu da ekiplerce kurtarıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump gündemi değerlendirdi
        ABD Başkanı Trump gündemi değerlendirdi
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Bursa Yenişehir'de orman yangını (3)
        Bursa Yenişehir'de orman yangını (3)
        Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 8-11 Ekim'de düzenlenecek
        Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 8-11 Ekim'de düzenlenecek
        Bursa Yenişehir'de orman yangını (2)
        Bursa Yenişehir'de orman yangını (2)
        Bursa'da saman yüklü kamyon yandı
        Bursa'da saman yüklü kamyon yandı
        Bursa'da arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Bursa'da arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        İnegöl'deki orman yangını kontrol altına alındı (2)
        İnegöl'deki orman yangını kontrol altına alındı (2)