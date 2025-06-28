Bursa'da "Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması" yapıldı

Konserin sonunda şefler, solistler ve korolar Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde Türk sanat müziğinin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

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