Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı" düzenlendi

        Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında "Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında "Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı" düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda geleneksel Türk okçuluğunun sportif anlamda geldiği seviyeyi anlattı.

        Sporda tarihi ve kültürü yakalamanın önemine değinen Bakan Bak, "Geleneksel okçuluğun, kültürel bir değerin sporla birlikte topluma tekrar kazandırılması, yeni bir alan açılması, gençlerin yaşanan tarihi süreçleri görebilmeleri açısından önemli. Geleneksel okçuluğun iyiye doğru gittiğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Bak, Türkiye'de 4 geleneksel spor dalında federasyon kurulduğu bilgisini vererek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bütün illerimizde geleneksel okçuluğun gelişmesi için özellikle gençlik merkezleri ve yaptığımız tesislerde, Türkiye'nin dört bir yanında ciddi yatırımlar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Birçok kentte geleneksel okçulukla ilgili tesisler inşa ettiklerini dile getiren Bak, şöyle devam etti:

        "Türkiye, spor organizasyonları açısından pek çok etkinlik yapabilecek kapasiteye sahip. Pek çok branşta gençlerin spor yapmasına olanak sağlayacak tesislere sahibiz. Gençlik merkezlerinde açılan kurslarda, yaz ve kış spor okullarında geleneksel okçulukla ilgili ciddi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunun yönetilmesinde federasyonun çok büyük yönlendirmesi ve kuralları, standartları oluşturması var. Okul Sporları Faaliyetleri Daire Başkanlığımız var. Okul sporlarının içinde geleneksel okçuluğun yer almasını temin ediyoruz."

        Son yıllarda geleneksel spor dallarına yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını aktaran Bak, güreş, binicilik, ciritte desteklerini artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

        Gençlerin örnek alacağı yıldız sporculara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bak, "Okçuluk branşının Türkiye'de hem gelenekselde hem olimpik branşta çok daha ileriye gideceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Bak, tarih konulu dizilerin geleneksel sporlara ilgiyi artırdığını ifade ederek, "Çocukları hareketliliğe, gönüllülüğe, aktif olarak sporun içinde yer almaya davet ediyoruz. Oturup kafelerde zaman geçireceğine gönüllülük esası içinde topluma faydalı işler yapmaları için yönlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        - Bilal Erdoğan: "Okçuluk, Türk sporuna çok ciddi katkı sağladı"

        Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da geleneksel Türk okçuluğunun tarihini bilmenin önemine işaret etti.

        Hem geleneksel okçuluk hem de olimpik okçulukla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, "Gençlerin yitip gitmeye başlamış bu değerleri tanımasını sağlamak istedik." dedi.

        Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dünya Etnospor Birliği olarak temel motivasyonumuz, Türkiye'de başarmaya çalıştığımızı tüm dünya toplumları için istiyoruz. O da kendi kültürünü, mirasını, geçmişini geleceğine taşıyabilmesini sağlamak. Bu şekilde de dünyanın kültürel zenginliğini korumak. Aksi takdirde dünyada egemen olan şey, kültürel yozlaşma. İnsanlar bir şeyler yapıyor, yaptığı şeyin derinliğinin, geçmişinin, tarihinin olup olmadığını bilmiyor. Yaptıklarına değer atfetmiyorlar. Belki de yaşadığımız dönemin en büyük hastalığı, her şeyin değersizleşmeye başlamış olması."

        Bu dünyadaki değersizleşme akımına kapılmamak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Herkes öz güvenle kimliğini, gelenek göreneklerini, karakterini gelecek nesillere aktarabilsin." ifadesini kullandı.

        Yapılan çalışmalarla okçuluk dalında hiç madalya alınmazken altın madalya alındığını, takım halinde de bronz madalya kazanıldığını hatırlatan Erdoğan, "Okçuluk, Türk sporuna çok ciddi katkı sağladı. Paralimpikte zaten yıkıp geçen bir milli takımımız var. Dünyada okçulukta zirveye oynayan bir durumdayız. Ümit ediyorum ki geleneksel okçuluktaki bu gelişme diğer branşlarda da örnek alınır." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise Bakanlığın somut olmayan kültürel miras çalışmalarıyla geleneksel Türk okçuluğuna ilişkin çalışmalarını aktardı.

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de federasyonun kuruluşu, faaliyetleri ve çalışmalarına değindi.

        Çalıştayın açılış konuşmalarını, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komisyon Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bir gün geride kaldı... Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı!
        Bir gün geride kaldı... Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobilin anne ve çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında
        Bursa'da otomobilin anne ve çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında
        Bursa'da 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
        Bursa'da 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
        1 aylık Metehan bebek beşiğinde ölü bulundu
        1 aylık Metehan bebek beşiğinde ölü bulundu
        Yangında mahsur kalan 2 köpeğe ilk müdahaleyi su sıkarak yaptılar
        Yangında mahsur kalan 2 köpeğe ilk müdahaleyi su sıkarak yaptılar
        Tamir ettiği çatının çökmesiyle düşen usta, 2 gün sonra öldü
        Tamir ettiği çatının çökmesiyle düşen usta, 2 gün sonra öldü
        Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı
        Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı