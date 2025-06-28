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        Bursa'da tarladan zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:54
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        Bursa'da tarladan zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

        Minareliçavuş Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler zeytinliğe sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

        Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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