Bursa'da tarladan zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Minareliçavuş Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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