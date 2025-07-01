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        Bursa'da bir müşterinin tartıştığı kasiyeri yumruklaması kamerada

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir müşterinin tartıştığı market kasiyerine yumruk atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 21:58 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:58
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        Bursa'da bir müşterinin tartıştığı kasiyeri yumruklaması kamerada
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir müşterinin tartıştığı market kasiyerine yumruk atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Tahıl Meydanı'ndaki bir markette alışveriş yapan erkek müşterinin aldığı ürünün parasını kasiyer Kübra A'ya (31) atması üzerine iki kişi arasında tartışma başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşterinin kasiyere yumruk attığı anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kübra A'nın burnunda kırık meydana geldiği, şüpheli şahsın tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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