Bursa'da Etnik Sinyaller Müzik Grubu konser verdi
Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Etnik Sinyaller Müzik Grubu sahne aldı.
Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Etnik Sinyaller Müzik Grubu sahne aldı.
Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.
Gecede sahne alan vokalist Coşkun Karademir, piyanoda Adem Gülşen ve kavalda Fatih Koçer, sevilen eserlerini seslendirdi.
Grup, Anadolu'nun geleneksel halk şarkılarını ve makamsal yapılardan esinlenerek bestelediği enstrümantal ezgilerini, elektronik müzik ile harmanlayarak sahneye taşıdı.
Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan grup uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.