Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Etnik Sinyaller Müzik Grubu konser verdi

        Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Etnik Sinyaller Müzik Grubu sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 03:26 Güncelleme: 02.07.2025 - 03:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Etnik Sinyaller Müzik Grubu konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Etnik Sinyaller Müzik Grubu sahne aldı.

        Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

        Gecede sahne alan vokalist Coşkun Karademir, piyanoda Adem Gülşen ve kavalda Fatih Koçer, sevilen eserlerini seslendirdi.

        Grup, Anadolu'nun geleneksel halk şarkılarını ve makamsal yapılardan esinlenerek bestelediği enstrümantal ezgilerini, elektronik müzik ile harmanlayarak sahneye taşıdı.

        Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan grup uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Putin Macron ile görüştü
        Putin Macron ile görüştü
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı

        Benzer Haberler

        Bursa'da polise direnen şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
        Bursa'da polise direnen şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
        Tomruk tüklü TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
        Tomruk tüklü TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
        Bursa'da skuter sürerken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Bursa'da skuter sürerken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı; o anlar kamerada
        Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı; o anlar kamerada
        Bursa'da 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Bursa'da 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Bursa'da bir müşterinin tartıştığı kasiyeri yumruklaması kamerada
        Bursa'da bir müşterinin tartıştığı kasiyeri yumruklaması kamerada