Bursa'da kazı sırasında doğal gaz hattındaki patlamada 3 kişi yaralandı

Yaralılardan A.A. ve Ö.D. ayakta tedavi edildi. Vücudunda yanıklar oluşan A.B. ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.