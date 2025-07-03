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        Bursa'da kazı sırasında doğal gaz hattındaki patlamada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iş makinesinin doğal gaz boru hattını patlatması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:28
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        Bursa'da kazı sırasında doğal gaz hattındaki patlamada 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iş makinesinin doğal gaz boru hattını patlatması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Konak Mahallesi Nisa Sokak'ta yer altı elektrik şebekesinde çalışma yapan yüklenici firmaya ait kepçe, doğal gaz boru hattını patlattı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Patlamanın ardından çıkan alevler, firma çalışanları A.B, A.A. ve Ö.D'yi yaraladı.

        Yaralılardan A.A. ve Ö.D. ayakta tedavi edildi. Vücudunda yanıklar oluşan A.B. ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Patlamanın ardından doğal gaz, su ve elektrik altyapısı zarar gördü.

        Ekipler, tedbir amaçlı bölgede enerji ve su akışını kesti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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