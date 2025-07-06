Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        "63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 02:07 Güncelleme: 06.07.2025 - 02:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı.

        Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında Musica Viva Senfoni Orkestrası sahne aldı.

        Konser öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa'nın dört bir yanında bu saatten itibaren sanat etkinlikleri harika biçimde yorumlanacak. Güzel ortamları hep birlikte yaşayacağız." dedi.

        Gecede ünlü çellist, orkestra şefi ve Moskova Çaykovski Konservatuvarı Profesörü Aleksander Rudin yönetimindeki Musica Viva Senfoni Orkestrası, seslendirdikleri eserlerle Bursalı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

        Konser sonunda şef ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        5 yangın kontrol altında
        5 yangın kontrol altında
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaştı!
        Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaştı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: 20 dönüm zarar gördü
        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: 20 dönüm zarar gördü
        Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götüren kadın s...
        Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götüren kadın s...
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü uygulama noktasında yakal...
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü uygulama noktasında yakal...
        Orhaneli ilçesinde yaban mersini hasadı başladı
        Orhaneli ilçesinde yaban mersini hasadı başladı
        Ağaç budarken 4 metre yükseklikten düşen bahçıvan öldü
        Ağaç budarken 4 metre yükseklikten düşen bahçıvan öldü