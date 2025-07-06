Konser sonunda şef ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konser öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa'nın dört bir yanında bu saatten itibaren sanat etkinlikleri harika biçimde yorumlanacak. Güzel ortamları hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı.

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