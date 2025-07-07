Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Ahmet Pola, son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Ali Pola’nın cenaze törenine Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Jandarma Alay Komutanlığı’ndan rütbeli personel, askerin silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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