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        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Ahmet Pola, son yolculuğuna uğurlandı

        Bursa Yenişehir Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Ahmet Pola, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:48
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        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Ahmet Pola, son yolculuğuna uğurlandı
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        Bursa Yenişehir Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Ahmet Pola, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Ahmet Pola, Orhangazi'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş (47), bir süre önce rahatsızlandı.

        Kolon kanseri teşhisi konan 3 çocuk babası Ahmet Pola, dün tedavi gördüğü Bursa'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

        Hayatını kaybeden Ahmet Pola, Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi Yeni Camii'de öğle vakti düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Ali Pola’nın cenaze törenine Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Jandarma Alay Komutanlığı’ndan rütbeli personel, askerin silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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