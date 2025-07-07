Orhaneli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orhaneli İtfaiyesi Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye Kazım Karabekir mahallesi otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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