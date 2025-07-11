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        Bursa'da dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Bursa'da internet ilanıyla cep telefonlarını satmak isteyen kişileri dolandıran zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:01
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        Bursa'da dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da internet ilanıyla cep telefonlarını satmak isteyen kişileri dolandıran zanlı tutuklandı.

        Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet ilanıyla cep telefonu satışı yapmak isteyen 5 kişinin dolandırıldığı bilgisini aldı.

        Şüphelinin, cep telefonlarını aldığı bu kişileri, "IBAN numaralarına gönderdiği paranın, mesai saati dışında olduğu için ertesi gün hesaba geçeceğini" söyleyerek dolandırdığı belirlendi.

        Kimliği tespit edilen şüpheli E.S.K, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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