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        GÜNCELLEME 2 - Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 21:23 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:28
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        GÜNCELLEME 2 - Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yangın nedeniyle Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.

        - Adaören Mahallesi de tedbir amaçlı boşaltılıyor

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, yangının Bayıryüzügüney Mahallesi'ndeki zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçradığını söyledi.

        Alevlerin rüzgarın etkisiyle Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ne ilerlediğini bildiren Ustaoğlu, şöyle devam etti:

        "Şu anda karadan ve havadan yoğun bir şekilde yangına müdahalemiz devam ediyor. Biz geçici olarak şu an, Bayıryüzügüney Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızı güvenli bölge olarak içinde bulunduğumuz bu okulumuzun meydanına taşıdık. Yaklaşık 170 civarında vatandaşımızı buraya taşıdık. Şu anda onlar açısından herhangi bir sıkıntı görülmüyor."

        Vali Ustaoğlu, Adaören Mahallesi'ni de geçici olarak tahliye etmeye başladıklarını dile getirdi.

        Yangına 4'er uçak ve helikopter, 11 arazöz, 6 itfaiye ve 5 ikmal aracıyla müdahale ettiklerini aktaran Ustaoğlu, "Dozerinden greyderine, farklı araçlarla birlikte toplam 174 personelle de karadan müdahalemiz devam ediyor. Henüz kontrol altına alınmış değil." ifadesini kullandı.

        - İki kişi gözaltına alındı

        Ustaoğlu, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        "Şu an bir ziraat alanından çıktığı yönünde bir tespit yaptık." diyen Ustaoğlu, şöyle konuştu:

        "İki vatandaşımız da şimdilik gözaltı işlemi uygulandı. Daha sonra detaylı incelemelerimizde tamamen nereden sirayet ettiği, nereden kaynaklandığı hususunun da tespitini yapacağız. Ben tekrar bu vesileyle 'geçmiş olsun' diyorum. Biraz önce Tarım ve Orman Bakanı'mız telefonla aradı. Kendilerine de kısaca burayla ilgili bilgilerimizi arz ettik. Kendisi de zaten şu an Ankara'da, yangın kontrol merkezinde bulunduğunu ve takip ettiğini de ilettiler. Onun da vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerini sizler vasıtasıyla da iletmiş olalım."

        Vali Ustaoğlu, tahliyesi gerçekleştirilen Bayıryüzügüney Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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