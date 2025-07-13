Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir şüpheli, markette 2 kişiyi silahla yaraladı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şüpheli markette 2 kişiyi silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 22:54 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir şüpheli, markette 2 kişiyi silahla yaraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şüpheli markette 2 kişiyi silahla yaraladı.

        Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir markette kimliği henüz belirlenemeyen bir müşteri ile diğer bir müşteri N.A. (47) arasında kasa sırası nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli yanında bulundurduğu silahla N.A'ya ve sıradaki bir başka müşteri E.A'ya (14), ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Avusturya'da kazanan yok!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"

        Benzer Haberler

        Bursa-Yalova sınırında orman yangını
        Bursa-Yalova sınırında orman yangını
        Marmara Adası açıklarında seyir halindeki feribotun makine dairesinde yangı...
        Marmara Adası açıklarında seyir halindeki feribotun makine dairesinde yangı...
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
        Uludağ'da kayak öğretmenleri çevre temizliği yaptı
        Uludağ'da kayak öğretmenleri çevre temizliği yaptı
        Kayak öğretmenleri, Uludağ'da yangın riskini artıran atık camlar ile çöpler...
        Kayak öğretmenleri, Uludağ'da yangın riskini artıran atık camlar ile çöpler...