Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Sadağı Mahallesi'nde 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
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