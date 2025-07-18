Bursa'da kadınların şekillendirdiği çömlekler 94 ülkeye ihraç ediliyor

FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kadınların ellerinde şekillenen 250 çeşit çömlek 94 ülkeye satılıyor.

İlçede 2016 yılında faaliyetine başlayan fabrika, tarihin en eski el sanatlarından çömlekçiliği, gelişmiş teknolojiyle birleştirerek sofralarla buluşturuyor.

Toprağa estetik katarak kaliteli ve sağlıklı ürünler haline getirilen fabrikada üretilen çömlekler, züccaciye, gıda, ambalaj, bahçe bitkileri sektörlerinde kullanılıyor.

Yüzde 87'si kadınlardan oluşan, 220 kişinin çalıştığı fabrikada topraktan yapılan 250 çeşit ürün, Bulgaristan'dan Danimarka'ya ABD'den Japonya'ya kadar 94 ülkeye ihraç ediliyor.

Fabrikanın genel müdür yardımcısı Veysel Aydın, AA muhabirine, fabrikada kırmızı topraktan, birçok sektör için üretim yaptıklarını söyledi.

Ham maddenin sadece toprak olduğunu vurgulayan Aydın, "Toprak ve suyu belirli bir süre karıştırdıktan sonra elekten geçirip havuza alıyoruz. Havuzlardan pompalar yardımıyla preslere alarak çamur elde ediyoruz. Kullandığımız malzeme zaten doğrudan toprak. Ürünlerimiz yüzde 100 geri dönüşüm özellikli. Doğaya bir zararımız yok." diye konuştu.

- "Departmanlarımızda kadın çalışanlarımız hakim"

Aydın, fabrikada, 250 çeşit ürün elde ettiklerini dile getirdi.

"Züccaciye, gıda, ambalaj, bahçe bitkileri, hazır ve pişmiş ürünler olmak üzere pek çok sektöre ürün imal ediyoruz." diyen Aydın, şöyle konuştu:

"94 ülkeye ihracat yapıyoruz. Güney Amerika ve Kuzey Amerika ülkelerine, Japonya'dan Güney Kore'ye, Orta Doğu'dan Rusya'ya kadar ihracatımız var. Fabrikamızdaki 220 personelin yüzde 87'si kadınlardan oluşuyor. Ham madde hattımız ve bakım ekibimiz hariç geri kalan bütün istasyonları ve departmanlarımızda kadın çalışanlarımız hakim."

Firmanın AR-GE bölümünde çalışan Beyza Şen Kuyumcu da topraktan üretilen ürünlerin doğallığına vurgu yaptı.

Üretimde katkı maddesinin olmadığını dile getiren Şen, "Tamamen natürel olarak yüksek pişirim uygulayıp bu ürünleri sofralara gönderiyoruz." dedi.

Vardiya amiri Aysel İnan ise personelin kadın ağırlıklı olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Kadın olduğumuz için daha iyi anlaşıyoruz, birbirimizle diyaloğumuz daha iyi. Kadınlar yapıları gereği el becerileri daha fazla olduğu için daha verimli ve istekli çalışıyorlar." diye konuştu.